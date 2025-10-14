Borsa svizzera: apre in ribasso

Keystone-SDA

La borsa svizzera apre in ribasso la seconda seduta della settimana: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 12'431,41 punti, in flessione dello 0,43% rispetto a ieri.

1 minuto

(Keystone-ATS) Il mercato prende atto della chiusura positiva di Wall Street (Dow Jones +1,29% a 46’067,58 punti, Nasdaq +2,21% a 22’694,61 punti) e guarda anche all’andamento delle piazze asiatiche, a partire da Tokyo (Nikkei -2,58% a 22’694,61 punti).

In primo piano figurano le tensioni fra Stati Uniti e Cina: Pechino si è detta pronta a “combattere sino alla fine” una guerra commerciale, pur facendo sapere di essere aperta a negoziati. Il nervosismo spinge ancora al rialzo l’oro, che ha raggiunto un nuovo record. È nel frattempo cominciata la nuova stagione dei risultati aziendali, che vedrà protagoniste negli Usa le banche: oggi JPMorgan, Goldman Sachs e Citigroup, mentre domani sono in calendario i bilanci di Bank of America e Morgan Stanley.

Sul fronte interno ha pubblicato i conti Givaudan (+2,05%), che ha almeno in parte sorpreso in bene gli analisti. Holcim (+0,51%) è favorita da una raccomandazione di UBS. Fra gli i valori SMI il più ispirato è Swisscom (+0,78%), mentre il meno convincente appare Alcon (-1,13%).

Nel mercato allargato Bossard (dato non ancora disponibile) ha reso noto un fatturato in aumento nel terzo trimestre.