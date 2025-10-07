Borsa svizzera: apre in ribasso

Keystone-SDA

La borsa svizzera apre in ribasso la seconda seduta della settimana: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 12'545,14 punti, in flessione dello 0,05% rispetto a ieri.

1 minuto

(Keystone-ATS) Il mercato prende atto della chiusura contrastata di Wall Street (Dow Jones -0,14% a 46’694,97 punti, Nasdaq +0,71% a 22’941,67 punti) e guarda anche all’andamento delle piazze asiatiche, a partire da Tokyo (Nikkei +0,01% a 47’950,88 punti).

Al centro delle discussioni continuano a figurare la crisi politica in Francia e lo shutdown negli Stati Uniti, che sta paralizzando diverse attività governative. Rimane comunque sempre elevato anche l’interesse verso l’intelligenza artificiale, dopo l’accordo annunciato ieri fra OpenAI e il produttore di chip AMD.

Per il listino elvetico, che ha messo a segno sette sedute consecutive in rialzo tornando ai livelli di inizio aprile, potrebbe subentrare una fase di pausa. Non sono infatti esclusi qua e là dei realizzi di guadagno.

A livello di singoli titoli va segnalato un abbassamento di obiettivo di corso operato da Goldman Sachs su Roche (-0,31%). Kühne+Nagel (-0,16%) ha annunciato stamane l’apertura a Bangalore, in India, di un nuovo nuovo centro di smistamento merci per il trasporto aereo. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Givaudan (+0,84%), mentre il meno convincente appare Amrize (-1,76%).