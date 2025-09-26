La televisione svizzera per l’Italia

Borsa svizzera: apre in ribasso

Keystone-SDA

La borsa svizzera apre in ribasso l'ultima seduta della settimana: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 11'868,17 punti, in flessione dello 0,06% rispetto a ieri.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Il mercato prende atto della chiusura negativa di Wall Street (Dow Jones -0,38% a 45’947,32 punti, Nasdaq -0,50% a 22’384,70 punti) e guarda anche all’andamento delle piazze asiatiche, a partire da Tokyo (Nikkei -0,87% a 45’354,99 punti).

Il presidente americano Donald Trump ha annunciato nuovi dazi doganali del 100% sui farmaci non prodotti negli Stati Uniti, una decisione che ha messo in allarme l’intero settore nel mondo. Nuove barriere doganali interesseranno anche i camion e i mobili fabbricati fuori dagli Usa. La nuova offensiva tariffaria riaccende i timori di un aumento dell’inflazione per la prima economia del pianeta.

Sul fronte interno sorvegliata speciali sono quindi Novartis (-0,38%) e Roche (-0,59%), alla luce delle novità provenienti da oltre Atlantico. Fra gli altri valori SMI il più convincente è Swiss Life (+0,78%), mentre il meno convincente appare Amrize (-0,32%).

Nel mercato allargato, sempre in relazione ai dazi, si guarda soprattutto a Sandoz (+0,77%) e a Galderma (-2,00%).

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Bisogna legalizzare la cannabis?

Due terzi della popolazione svizzera è favorevole a una legalizzazione del consumo di cannabis a scopo ricreativo. Qual è la vostra opinione?

Partecipa alla discussione
7 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR