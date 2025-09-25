La televisione svizzera per l’Italia

Borsa svizzera: apre in ribasso

Keystone-SDA

La borsa svizzera apre in ribasso la penultima seduta della settimana: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 11'927,35 punti, in flessione dello 0,43% rispetto a ieri.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Il mercato prende atto della chiusura negativa di Wall Street (Dow Jones -0,37% a 46’121,28 punti, Nasdaq -0,33% a 22’497,86 punti) e guarda anche all’andamento delle piazze asiatiche, a partire da Tokyo (Nikkei +0,27% a 45’754,93 punti).

I corsi sono tuttora frenati dalle dichiarazioni di alcuni esponenti della Federal Reserve, primo fra tutti il presidente Jerome Powell, riguardo alla cautela considerata necessaria in relazione ai tagli del costo del denaro.

Sul fronte interno è attesa la decisione di politica monetaria della Banca nazionale svizzera (BNS): la quasi unanimità degli esperti si aspetta che l’istituto guidato da Martin Schlegel mantenga invariato allo 0,0% il suo tasso guida.

Kühne+Nagel (-1,16%) soffre per un abbassamento di obiettivo di corso operato da Jefferies. Fra gli altri valori SMI il meno in difficoltà è Logitech (-0,23%), mentre il meno convincente appare Amrize (-2,24%).

Nel mercato allargato Schindler (+0,20%) approfitta di un importante contratto sottoscritto con il gruppo alberghiero francese Accor. Polypeptide (dato non ancora disponibile) potrebbe essere favorita da una raccomandazione di Jefferies.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Bisogna legalizzare la cannabis?

Due terzi della popolazione svizzera è favorevole a una legalizzazione del consumo di cannabis a scopo ricreativo. Qual è la vostra opinione?

Partecipa alla discussione
7 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR