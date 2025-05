Borsa svizzera: apre in ribasso

Keystone-SDA

La borsa svizzera apre in ribasso la penultima seduta della settimana: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 12'333,35 punti, in flessione dello 0,38% rispetto a ieri.

(Keystone-ATS) Il mercato prende atto della chiusura negativa di Wall Street (Dow Jones -1,91% a 41’860,44 punti, Nasdaq -1,41% a 18’872,64 punti) e guarda anche all’andamento delle piazze asiatiche, a partire da Tokyo (Nikkei -0,84% a 36’985,87 punti).

Gli investitori reagiscono all’aumento delle preoccupazioni riguardo alla sostenibilità del debito pubblico americano, nel contesto del dibattito sul budget in corso al Congresso. Tenendo fede alle promesse elettorali il presidente Donald Trump vuole procedere a tagli fiscali, a cui però secondo taluni esperti non fa da contraltare una sufficiente riduzione della spesa pubblica.

Sul fronte congiunturale è in programma la pubblicazione di diversi indici di attività PMI nell’Eurozona, in Francia, in Germania, nonché negli Stati Uniti. Con un occhio di riguardo vengono anche seguiti gli sviluppi nell’ambito delle vertenze commerciali.

A livello di singoli l’attenzione è concentrata su Nestlé (-0,31%), dopo che il nuovo Ceo Laurent Freixe ha promesso di tornare a puntare sulle attività di base del gruppo. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Givaudan (+0,15%), mentre il meno convincente appare Partners Group (-1,39%).

Nel mercato allargato in primo piano figura Galenica (-0,11%), che ha presentato un rapporto dopo quattro mesi.