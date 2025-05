Borsa svizzera: apre in ribasso

Keystone-SDA

La borsa svizzera apre la seduta di metà settimana in ribasso: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 12'187,68 punti, in flessione dello 0,35% rispetto a ieri.

(Keystone-ATS) Il mercato prende atto della chiusura negativa di Wall Street (Dow Jones -0,95% a 40’829,00 punti, Nasdaq -0,87% a 17’689,66 punti) e guarda anche all’andamento delle piazze asiatiche, a partire da Tokyo (Nikkei -0,14% a 36’779,66 punti).

L’attenzione è nuovamente rivolta agli Stati Uniti, con la decisione sui tassi della Federal Reserve, che sarà comunicata in serata. Gli esperti prevedono che il costo del denaro rimarrà invariato, ma da parte del presidente Jerome Powell potrebbero giungere segnali sulle mosse future dell’istituto.

Nel frattempo qualcosa si muove nella controversia commerciale tra Stati Uniti e Cina: il segretario al tesoro americano Scott Bessent e il rappresentante per il commercio Jamieson Grier incontreranno questa settimana gli omologhi cinesi in Svizzera. Su un fronte più globale vi è apprensione per gli scontri che stanno avvenendo fra India e Pakistan.

A livello di singoli titoli Logitech (+1,23%), approfitta di una raccomandazione di UBS. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Swiss Life (+0,28%), mentre il meno convincente appare Novarits (-2,45%). Nel mercato allargato Aryzta (dato non ancora disponibile) tiene oggi la giornata degli investitori.