Borsa svizzera: apre in ribasso

Keystone-SDA

La borsa svizzera apre in ribasso la prima seduta della settimana: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 12'727,83 punti, in flessione dello 0,91% rispetto a venerdì.

(Keystone-ATS) Il mercato prende atto della chiusura sensibilmente negativa di venerdì a Wall Street (Dow Jones -1,69% a 41’583,90 punti, Nasdaq -2,70% a 17’322,99 punti) e guarda anche all’andamento odierno delle piazze asiatiche, con Tokyo in forte perdita (Nikkei -4,05% a 35’617,56 punti.

A pesare sono una volta ancora le incertezze riguardo ai nuovi dazi che il presidente americano Donald Trump intende presentare il 2 aprile. Ieri il 78enne ha creato ulteriore allarme, affermando che le imposizioni doganali riguarderanno tutti i paesi, e non solo le 10-15 nazioni con cui gli Stati Uniti hanno i maggiori squilibri commerciali. Tutto questo rinfocola i timori relativi alla tenuta dell’economia globale e a un possibile aumento dell’inflazione.

Sul fronte interno in evidenza è Novartis (-0,52%), che ha annunciato il via libera negli Usa alla commercializzazione dell’antitumorale Pluvicto per una nuova terapia. ABB (-3,51%) è scambiata da oggi senza dividendo. Fra gli altri valori SMI il meno in difficoltà è Nestlé (-0,09%), mentre il meno convincente appare Logitech (-2,56%).