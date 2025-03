Borsa svizzera: apre in ribasso

Keystone-SDA

La borsa svizzera apre in ribasso l'ultima seduta della settimana: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 12'825,17 punti, in flessione dello 0,33% rispetto a ieri.

(Keystone-ATS) Il mercato prende atto della chiusura negativa di Wall Street (Dow Jones -0,37% a 42’299,70 punti, Nasdaq -0,53% a 17,804,03 punti) e guarda anche all’andamento delle piazze asiatiche, a partire da Tokyo (Nikkei -1,80% a 37’120,33 punti).

Gli investitori optano per un approccio prudente, alla luce dell’escalation delle vertenze commerciali fra gli Stati Uniti e i suoi partner. Con l’entrata in vigore, la settimana prossima, dei nuovi dazi decisi da Donald Trump sono attese misure di ritorsione da parte dell’Ue. Alcuni operatori non escludono quindi grandi turbolenze sui mercati.

Nel frattempo negli Usa sono aumentati notevolmente i timori di un rallentamento dell’economia e di un contemporaneo aumento dell’inflazione. Vi è quindi attesa per diversi indicatori macroeconomici che saranno pubblicati nel pomeriggio, a cominciare dell’indice dell’inflazione PCE, quello preferito dalla Federal Reserve.

Sul fronte interno gli occhi sono puntati su Holcim (+0,12%), che tiene la giornata degli investitori. Swisscom (-4,31%) è in netto calo perché da oggi scambiata senza dividendo. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Kühne+Nagel (+1,36%), mentre il meno convincente appare ABB (-1,10%).

Nel mercato allargato va segnalata Adecco (+2,55%), che approfitta di una raccomandazione di Goldman Sachs.