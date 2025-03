Borsa svizzera: apre in ribasso

Keystone-SDA

La borsa svizzera apre in ribasso la penultima seduta della settimana: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 12'827,16 punti, in flessione dello 0,32% rispetto a ieri.

2 minuti

(Keystone-ATS) Il mercato prende atto della chiusura contrastata di Wall Street (Dow Jones -0,20% a 41’350,93 punti, Nasdaq +1,22% a 17’648.45 punti) e guarda anche all’andamento delle piazze asiatiche, a partire da Tokyo (Nikkei -0,08% a 36’790,03 punti).

Gli investitori stanno assumendo un atteggiamento prudente, visto l’aggravarsi delle tensioni commerciali globali, in reazione alla politica protezionistica promossa dal presidente americano Donald Trump: ieri Unione europea e Canada hanno annunciato rappresaglie contro i dazi sull’acciaio e l’alluminio anticipati dagli Usa.

Il quadro generale alimenta i timori di un aumento dell’inflazione e di una possibile recessione. Anche sul fronte geopolitico la situazione è tutta in divenire: regna in particolare l’incertezza riguardo agli sviluppi della guerra fra Russia e Ucraina.

Sul fronte interno sorvegliata speciale è Geberit (-0,42%), che potrebbe essere sostenuta in parte da una raccomandazione di Berenberg. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Swisscom (+0,47%), mentre il meno convincente appare Givaudan (-1,30%).

Come di consueto in questi giorni molto movimento è in atto nel mercato allargato. Hanno informato sull’andamento degli affari DocMorris (-11,36%), Rieter (dato non ancora disponibile), Inficon (dato non ancora disponibile) e Interroll (dato non ancora disponibile).