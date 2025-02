Borsa svizzera: apre in ribasso

Keystone-SDA

La borsa svizzera apre in ribasso la penultima seduta della settimana: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 12'959,04 punti, in flessione dello 0,64% rispetto a ieri.

2 minuti

(Keystone-ATS) Gli investitori prendono atto della chiusura contrastata di Wall Street (Dow Jones -0,43% a 43’433,12 punti, Nasdaq +0,26% a 19’075,26 punti) e guardano anche all’andamento delle piazze asiatiche, a partire da Tokyo (Nikkei +0,30% a 38’256,17 punti).

Sui corsi pesa il timore di una guerra commerciale: il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha infatti minacciato di imporre nuovi dazi del 25% contro l’Unione europea. “Sulle auto e su tutte le altre cose”, ha detto. La Commissione europea ha risposto che l’Ue è “il più grande mercato libero del mondo” e che rappresenta “una benedizione per gli Stati Uniti”.

Gli investitori sono chiamati anche a digerire una valanga di risultati aziendali, primo fra tutti quello di Nvidia: il colosso americano dei microprocessori ha presento dati migliori delle attese, ma c’era chi sperava in cifre ancora più elevate. Non mancheranno in giornata inoltre diversi indicatori macroeconomici, sia dall’Eurozona che dagli Stati Uniti.

Sul fronte interno i riflettori sono puntati su Swiss Re (+0,69%), che ha presentato una redditività annuale in netto aumento e che ha annunciato un sensibile incremento del dividendo. Fra gli altri valori SMI il meno in difficoltà è Zurich (-0,17%), mentre il meno convincente appare Kühne+Nagel (-1,62%).

Come di consueto in questi giorni molto movimento è in atto nel mercato allargato. Hanno informato sull’andamento degli affari Sulzer (dato non ancora disponibile) e Bachem (dato non ancora disponibile), mentre Clariant (-1,65%) è confrontata con una richiesta di risarcimento presentata dal gigante energetico francese TotalEnergies.