Borsa svizzera: apre in ribasso

Keystone-SDA

La borsa svizzera apre in ribasso la seconda seduta della settimana: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 12'017,43 punti, in flessione dello 0,16% rispetto a ieri.

(Keystone-ATS) Il mercato è orfano delle indicazioni di Wall Street, chiusa ieri per festività, e guarda così all’andamento delle piazze asiatiche, con Tokyo poco mossa (Nikkei +0,32% a 39’027,98 punti).

Gli investitori sono chiamati a digerire gli annunci del nuovo presidente degli Stati Uniti Donald Trump: è quindi probabile che il clima sarà di prudenza fino all’apertura del mercato azionario americano. Se Trump porterà avanti il suo programma si avrà un impatto economico significativo, commentano gli analisti di UBS. “È probabile che la situazione rimanga volatile”, osserva un operatore.

A livello di singoli titoli i riflettori sono puntati su Logitech (-0,40%), interessata da un innalzamento di obiettivo di corso deciso da Research Partners. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Alcon (+0,05%), mentre il meno convincente appare Holcim (-0,57%).

Nel mercato allargato in primo piano figurano Komax (dato non ancora disponibile), Also (dato non ancora disponibile) e DocMorris (dato non ancora disponibile), che hanno informato sull’andamento degli affari.