Borsa svizzera: apre in ribasso

Keystone-SDA

La borsa svizzera apre in ribasso la prima seduta della settimana: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 11'726,79 punti, in flessione dello 0,55% rispetto a venerdì.

1 minuto

(Keystone-ATS) Il mercato prende atto della chiusura negativa di venerdì a Wall Street (Dow Jones -1,63% a 41’938,45 punti, Nasdaq pure -1,63% a 19’161,63 punti) e guarda anche all’andamento odierno delle piazze asiatiche, con Tokyo chiusa per festività.

In primo piano rimangono i timori per un rinvio del taglio dei tassi da parte della Federal Reserve, in particolare dopo la pubblicazione venerdì di un rapporto sul mercato del lavoro americano sorprendentemente positivo. Questa settimana un po’ dappertutto comincerà inoltre in grande stile la stagione dei risultati aziendali annuali.

Sul fronte interno in evidenza è Novartis (-0,29%), dopo che negli Usa una corte d’appello ha confermato il mantenimento del brevetto di Entresto, un medicinale contro l’insufficienza cardiaca. Acquisti sono segnalati anche Richemont (+0,72) favorita da una raccomandazione di TD Cowen. Fra gli altri valori SMI il meno in difficoltà è Swisscom (-0,20%), mentre il meno convincente appare Swiss Re (-1,10%).