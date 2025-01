Borsa svizzera: apre in ribasso

Keystone-SDA

La borsa svizzera apre in ribasso l'ultima seduta della settimana: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 11'883,94, punti, in flessione dello 0,39% rispetto a ieri.

(Keystone-ATS) Il mercato è orfano della chiusura di Wall Street (ieri ferma per le esequie dell’ex presidente Jimmy Carter) e guarda quindi all’andamento delle piazze asiatiche, Tokyo in primis (Nikkei -1,05% a 39’190,40 punti).

Vi è grande attesa per la pubblicazione dei dati sull’occupazione negli Stati Uniti, che potrebbero ridefinire il percorso dei tassi di interesse fissato dalla Federal Reserve. Mancano invece altri spunti in grado di dare un orientamento deciso ai corsi. In primo piano rimangono comunque le incertezze relative alla futura politica del nuovo presidente americano Donald Trump, specie in materia di dazi commerciali. Per l’SMI, dopo otto giorni di guadagni e alla luce del quadro in divenire, non sarebbe sorprendente una fase di consolidamento in vista del fine settimana.

A livello di singoli titoli sotto i riflettori è Holcim (-0,02%), che ha annunciato cambiamenti ai vertici del consiglio di amministrazione e in relazione all’unità americana del gruppo. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Alcon (+0,73%), mentre il meno convincente appare Roche (-0,96%). Nel mercato allargato SIG (dato non ancora disponibile) potrebbe approfittare di una raccomandazione di Morgan Stanley.