Borsa svizzera: apre in ribasso

Keystone-SDA

La borsa svizzera apre in ribasso l'ultima seduta della settimana: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 11'293,27 punti, in flessione dell'1,07% rispetto a ieri.

2 minuti

(Keystone-ATS) Il mercato prende atto della chiusura debole di Wall Street (Dow Jones +0,04% a 42’342,24 punti, Nasdaq -0,10% a 19’372,77 punti) e guarda anche all’andamento delle piazze asiatiche, Tokyo in primis (Nikkei -0,29% a 38’701,90 punti).

Gli investitori devono ancora completamente digerire il nuovo orientamento della Federal Reserve, che ha prospettato un ritmo di taglio dei tassi d’interesse inferiore a quello ipotizzato in precedenza. Prima di ridurre ancora il costo del denaro la banca centrale americana vuole constare maggiori progressi nella lotta all’inflazione.

La seduta potrebbe rivelarsi volatile complice il fatto che oggi è il cosiddetto giorno delle streghe: il terzo venerdì del terzo mese di ciascun trimestre scadono infatti numerosi derivati, come futures e opzioni su indici e azioni, ciò che provoca spesso un aumento degli scambi e sbalzi non indifferenti. Nell’attuale momento di mercato ciò potrebbe essere ancora di più il caso.

A livello di singoli titoli l’attenzione è puntata perlomeno indirettamente su UBS (-1,54%), nel giorno della pubblicazione del rapporto della commissione parlamentare d’inchiesta sul tracollo di Credit Suisse. Fra gli altri valori SMI il meno in difficoltà è Richemont (-0,56%), mentre il meno convincente appare Logitech (-1,59%).

Nel mercato allargato sotto pressione potrebbe trovarsi Idorsia (dato non ancora disponibile), sulla scia dei ritardi nelle trattative esclusive avviate per i diritti mondiali del suo farmaco per la pressione sanguigna Aprocitentan. In calo è anche Swissquote (-0,95%), dopo la flessione di corso del bitcoin.