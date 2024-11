Borsa svizzera: apre in ribasso

Keystone-SDA

La borsa svizzera apre in ribasso l'ultima seduta della settimana e del mese: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 11'698,66 punti, in flessione dello 0,10% rispetto a ieri.

(Keystone-ATS) Il mercato è orfano della chiusura di Wall Street (ieri negli Usa la giornata era festiva) e guarda così all’andamento delle piazze asiatiche, Tokyo in primis (Nikkei -0,37% a 38’208,03 punti).

In generale mancano gli impulsi in grado di dare un deciso orientamento ai corsi: le negoziazioni potrebbero languire, complice anche l’apertura ridotta – solo tre ore – della borsa di New York. Non pochi investitori si chiedono al momento se ci sarà un rally di fine anno, oppure se il 2024 borsistico sia già in pratica da consegnare agli archivi.

A livello di singoli titoli i riflettori sono puntati su Geberit (+0,95%) e su ABB (+0,32%), che beneficiano di raccomandazioni rispettivamente di KeplerCheuvreux e di Bank of America. Un cambiamento di giudizio operato dalla Banca cantonale di Zurigo incide invece negativamente su Swiss Life (-0,78%). Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Partners Group (+0,32%), mentre il meno convincente appare Logitech (-0,62%).

Nel mercato allargato sorvegliata speciale è Dottikon (dato non ancora disponibile) dopo i risultati semestrali del suo esercizio 2024/2025.