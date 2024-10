Borsa svizzera: apre in ribasso

(Keystone-ATS) La borsa svizzera apre in ribasso la seduta di metà settimana: alle 09.05 l’indice dei valori guida SMI segnava 12’165,80 punti, in flessione dello 0,13% rispetto a ieri.

Il mercato prende atto della chiusura negativa di Wall Street (Dow Jones -0,75% a 42’740,42 punti, Nasdaq -1,01% a 18’315,59 punti) e guarda anche all’andamento delle piazze asiatiche, Tokyo in primis (Nikkei -1,83% a 39’180,30 punti).

Gli investitori si muovono con cautela, nell’attesa di avere un quadro più chiaro dei risultati aziendali – non è piaciuto l’avvertimento sugli utili lanciato dal produttore olandese di Chips – e della politica monetaria: domani la Banca centrale europea (Bce) deciderà sui tassi.

A livello di singoli titoli osservata speciale è Holcim (-1,07%), che potrebbe quotare in modo doppio (a New York e a Zurigo) le sue attività in Nordamerica. Richemont (-3,01%) soffre per le cifre deludenti diffuse dal concorrente LVMH. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Swisscom (+0,44%), mentre il meno convincente appare Geberit (-1,45%).

Nel mercato allargato Burckhardt (+1,64%) approfitta di una raccomandazione di Berenberg. Autoneum (+0,18%) tiene la giornata degli investitori.