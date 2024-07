Borsa svizzera: apre in ribasso

(Keystone-ATS) La borsa svizzera apre in ribasso la seconda seduta della settimana: alle 09.10 l’indice dei valori guida SMI segnava 11’931,43 punti, in flessione dello 0,98% rispetto a ieri.

Il mercato prende atto della chiusura positiva di Wall Street (Dow Jones +0,13% a 39’169,52 punti, Nasdaq +0,83% a 17’879,30 punti: nuovo record per il comparto tecnologico) e guarda anche all’andamento delle piazze asiatiche, Tokyo in primis (Nikkei +1,12% a 40’074,69 punti).

Gli operatori si chiedono se il buon momento borsistico globale potrà proseguire anche nella seconda parte dell’anno, tenendo conto in particolare che finora l’evoluzione è stata guidata da un ristretto gruppo di titoli tecnologici statunitensi. In primo piano rimangono anche le elezioni in Francia, che potrebbero potenzialmente portare a importanti cambiamenti nei rapporti di forza in parlamento e condurre a un nuovo governo.

In agenda oggi vi sono fra l’altro i dati sulla disoccupazione nell’Eurozona. Sul fronte della politica monetaria va segnalata la partecipazione del presidente della Federal Reserve Jerome Powell a un evento a Sintra, in Portogallo.

In Svizzera la giornata si presenta essenzialmente calma. Logitech (-0,73%) ha annunciato cambiamenti importanti nel consiglio di amministrazione, mentre presso Richemont (-0,50%) la notizia del giorno è la nomina di un nuovo direttore generale di Cartier. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Kühne+Nagel (+0,69%), mentre il meno convincente appare Sonova (-1,36%).

Nel mercato allargato i commenti degli analisti stanno influenzando in modo significativo l’andamento di titoli quali Clariant (+1,23%) e Belimo (-2,15%). In vista della pubblicazione dei risultati semestrali per molti esperti è infatti giunto il momento di rivalutare e adeguare i propri modelli.