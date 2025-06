Borsa svizzera: apre in ribasso dopo attacchi israeliani all’Iran

Keystone-SDA

La borsa svizzera apre in ribasso l'ultima seduta della settimana, sulla scia degli attacchi israeliani in Iran: alle 09.03 l'indice dei valori guida SMI segnava 12'163,57 punti, in flessione dell'1,30% rispetto a ieri.

2 minuti

(Keystone-ATS) Il mercato prende atto della chiusura positiva di Wall Street (Dow Jones +0,24% a 42’967,62 punti, Nasdaq +0,24% a 19’662,48 punti) e guarda anche all’andamento delle piazze asiatiche, a partire da Tokyo (Nikkei -0,89% a 37’834,25 punti).

In primo piano figura la situazione in Medio Oriente, dopo i raid aerei di Israele contro installazioni atomiche e militari della repubblica islamica, con l’Iran che ha minacciato rappresaglie. Il franco si è subito rafforzato rispetto a dollaro ed euro; in forte rialzo sono anche le quotazioni del petrolio, del gas e dell’oro. “Finora le reazioni sono ancora limitate, ma se le tensioni dovessero aggravarsi ulteriormente è probabile che i corsi azionari scendano in modo massiccio”, osserva un operatore.

“È impossibile dire come si svilupperà la situazione nei prossimi giorni: in ogni caso si tratta di un’escalation importante che ci porta molto più vicini a una guerra vera e propria in Medio Oriente”, commentano gli esperti di Commerzbank. Per di più non c’è ancora chiarezza sui negoziati tariffari degli Stati Uniti con la Cina e altri partner commerciali, il che continua a turbare il quadro generale. Visto anche l’avvicinarsi della pausa del fine settimana gli investitori sono quindi ben poco propensi ad assumersi rischi.

A subire in modo marcato la tendenza generale è per esempio comparto del lusso: Richemont (-2,26%) arretra pesantemente. Sotto pressione è anche UBS (-2,22%), ma non sfuggono all’evoluzione negativa i valori sensibili alla congiuntura come ABB (-1,66%). Fra gli altri titoli SMI il meno in difficoltà è Swisscom (-0,18%), mentre il meno convincente appare Sika (-2,81%).