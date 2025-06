Borsa svizzera: apre in ribasso (SMI -0,49%)

Keystone-SDA

La borsa svizzera apre in ribasso la prima seduta della settimana: alle 09.05 l'indice dei valori guida SMI segnava 11'813,08 punti, in flessione dello 0,49% rispetto a venerdì.

1 minuto

(Keystone-ATS) Anche le principali piazze europee hanno aperto in calo la prima seduta. Sui mercati pesa il clima di incertezza dopo l’attacco degli Stati Uniti all’Iran e in vista della della risposta di Teheran. In rialzo petrolio e gas con le minacce di chiudere lo Stretto di Hormuz. Apertura negativa per Parigi (-0,52%), Francoforte (-0,46%) e Londra (-0,36%).

Il mercato ha anche preso atto della chiusura di Wall Street venerdì (Dow Jones +0,08% a 42’206,82 punti, Nasdaq -0,51% a 19’447,41 punti) e dell’andamento contrastato delle piazze asiatiche, con Tokyo che ha chiuso in ribasso (Nikkei -0,13% a 38’354,09 punti).