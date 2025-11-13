Borsa svizzera: apre in rialzo

Keystone-SDA

La borsa svizzera apre in rialzo la penultima seduta della settimana: alle 09.03 l'indice dei valori guida SMI segnava 12'826,42 punti, in progressione dello 0,26% rispetto a ieri.

2 minuti

(Keystone-ATS) Gli investitori prendono atto della chiusura contrastata di Wall Street (Dow Jones +0,68% a 48’254,82 punti, Nasdaq -0,26% a 23’406,46 punti) e guardano anche all’andamento delle piazze asiatiche, a partire da Tokyo (Nikkei +0,43% a 51’281,83 punti).

Negli Stati Uniti con il voto della Camera dei rappresentanti e la firma del presidente Donald Trump la fine dello shutdown – il blocco delle attività governative federali non essenziali in assenza di una legge di bilancio – è ormai cosa fatta. Ora si attende la ripresa della pubblicazione dei dati congiunturali su cui si basano le analisi degli operatori, anche in un’ottica di previsione delle prossime mosse della Federal Reserve.

Per quanto riguarda la Svizzera la notizia del giorno è il viaggio a Washington del consigliere federale Guy Parmelin: il capo del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca incontrerà il rappresentante statunitense per il commercio Jamieson Greer con lo scopo di proseguire le trattative sui dazi doganali. Nei giorni scorsi si era parlato sulla stampa di un possibile abbassamento dei dazi americani dal 39% al 15%.

A livello di singoli titoli acquisti sono segnalati su Kühne+Nagel (+0,19%), che è favorita da un giudizio di Morgan Stanley. Un cambiamento di raccomandazione operato da Barclays sostiene per contro Givaudan (+1,94%). Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Partners Group (+0,72%), mentre il meno convincente appare Swisscom (-0,25%).

Nel mercato allargato sotto pressione potrebbe trovarsi Comet (dato non ancora disponibile) che nella giornata degli investitori ha rivisto al ribasso i propri obiettivi a medio termine a causa degli sviluppi negativi nel settore dei semiconduttori.