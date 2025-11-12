Borsa svizzera: apre in rialzo

Keystone-SDA

La borsa svizzera apre in rialzo la seduta di metà settimana: alle 09.03 l'indice dei valori guida SMI segnava 12'719,68 punti, in progressione dello 0,14% rispetto a ieri.

1 minuto

(Keystone-ATS) Gli investitori prendono atto della chiusura contrastata di Wall Street (Dow Jones +1,18% a 47’927,96 punti, Nasdaq -0,25% a 23’468,30 punti) e guardano anche all’andamento delle piazze asiatiche, a partire da Tokyo (Nikkei +0,43% a 51’063,31 punti).

Dopo due giorni molto buoni il mercato è alla ricerca di impulsi in grado di dare ulteriore sostegno ai corsi. Con il previsto riavvio dei servizi governativi americani cresce l’attesa per i dati congiunturali della maggiore economia del pianeta: potrebbero infatti fornire indicazioni sui prossimi passi della Federal Reserve in materia di tassi d’interesse.

Sul fronte interno al centro dell’attenzione figurano Alcon (dato non ancora disponibile) e Swiss Life (-3,00%), che hanno fornito le indicazioni dopo nove mesi. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Lonza (+0,94%), mentre il meno convincente appare Logitech (-0,99%).

Nel mercato allargato Sandoz (+0,44%) ha annunciato un accordo di licenza globale con il gruppo taiwanese EirGenix per la vendita del biosimilare Pertuzum, indicato nel trattamento del carcinoma mammario. Ypsomed (dato non ancora disponibile) ha informato sull’andamento degli affari.