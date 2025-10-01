La televisione svizzera per l’Italia

Borsa svizzera: apre in rialzo

Keystone-SDA

La borsa svizzera apre in rialzo la seduta di metà settimana: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 12'193,90 punti, in progressione dello 0,70% rispetto a ieri.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Il mercato prende atto della chiusura positiva di Wall Street (Dow Jones +0,18% a 46’397,89 punti, Nasdaq +0,30% a 22’660,01 punti) e guarda anche all’andamento delle piazze asiatiche, a partire da Tokyo (Nikkei -0,85% a 44’550,85 punti).

L’atteggiamento generale è orientato alla prudenza sulla scia dello shutdown, lo stallo sul bilancio negli Stati Uniti che nella notte ha portato alla chiusura di numerosi servizi pubblici, per la prima volta in sette anni. Secondo gli esperti sarà soprattutto la durata del blocco a determinare l’impatto che avrà sulle piazze finanziarie.

La situazione potrebbe anche portare allo slittamento della pubblicazione dell’atteso rapporto sul mercato del lavoro americano, la cui diffusione era prevista per venerdì. Come noto il documento viene ritenuto importante nel determinare la politica monetaria della Federal Reserve.

A livello di singoli titoli in primo piano rimangono Novartis (+2,28%) e Roche (+3,12%), dopo che ieri il concorrente americano Pfizer si è detto disposto ad abbassare il prezzo dei medicinali negli Stati Uniti. Kühne+Nagel (+0,20%) ha aperto la sua prima filiale indipendente con magazzino annesso in Islanda, mentre Sika (-0,42%) ha rilevato un produttore danese di malta. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Swisscom (+0,35%), mentre il meno convincente appare UBS (-1,17%).

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Bisogna legalizzare la cannabis?

Due terzi della popolazione svizzera è favorevole a una legalizzazione del consumo di cannabis a scopo ricreativo. Qual è la vostra opinione?

Partecipa alla discussione
7 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR