Borsa svizzera: apre in rialzo

La borsa svizzera apre in rialzo la prima seduta di una settimana a cavallo fra settembre e ottobre: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 11'968,62 punti, in progressione dello 0,33% rispetto a venerdì.

(Keystone-ATS) Il mercato prende atto della chiusura positiva di venerdì a Wall Street (Dow Jones +0,65% a 46’247,29 punti, Nasdaq +0,44 a 22’484,07 punti) e guarda anche all’andamento odierno delle piazze asiatiche, a partire da Tokyo (Nikkei -0,69% a 45’043,75 punti).

La settimana si annuncia all’insegna del rapporto mensile sul mercato del lavoro americano, che sarà pubblicato venerdì. Potrebbe essere determinante in vista della riunione della Federal Reserve del 30 ottobre, rafforzando o al contrario attenuando la prospettiva di due prossimi tagli dei tassi entro la fine dell’anno da parte dell’istituto.

Sul fronte interno osservate Richemont (+0,23%) è favorita da raccomandazioni di UBS e Barclays. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Sika nza (+0,74%), mentre il meno convincente appare Kühne+Nagel (-0,23%).

Nel mercato allargato sorvegliata speciale è Ypsomed (-2,40%), che tiene oggi la giornata degli investitori.

