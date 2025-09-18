La televisione svizzera per l’Italia

La borsa svizzera apre in rialzo la penultima seduta della settimana: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 12'030,62 punti, in progressione dello 0,27% rispetto a ieri.

(Keystone-ATS) Il mercato prende atto della chiusura contrastata di Wall Street (Dow Jones +0,57% a 46’018,32 punti, Nasdaq -0,33% a 22’261,33 punti) e guarda anche all’andamento delle piazze asiatiche, a partire da Tokyo (Nikkei +1,15% a 45’303,43 punti).

Come preventivato dagli esperti ieri la Federal Reserve ha abbassato i tassi di interesse di un quarto di punto percentuale, portandoli fra il 4% e il 4,25%, ovvero ancora molto più in alto di quanto auspicato dal presidente Donald Trump. Si è trattato del primo taglio dell’anno in corso: ne sono previsti altri due.

Sul fronte interno sorvegliata speciale è Richemont (-0,37%), dopo gli ultimi dati sull’export orologiero. Givaudan (+0,18%) si è vista aumentare l’obiettivo di corso da parte di Goldman Sachs. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è ABB (+0,89%), mentre il meno convincente appare Lonza (-1,14%).

Nel mercato allargato SIG (dato non ancora disponibile) ha annunciato un programma di trasformazione e ha abbassato gli obiettivi per il 2025, facendo anche sapere che per l’esercizio in corso non verrà versato alcun dividendo. Barry Callebaut (dato non ancora disponibile) potrebbe subire l’impatto di un giudizio di Deutsche Bank.

