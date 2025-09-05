La televisione svizzera per l’Italia

La borsa svizzera apre in rialzo l'ultima seduta della settimana: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 12'407,27 punti, in progressione dello 0,19% rispetto a ieri.

(Keystone-ATS) Il mercato prende atto della chiusura positiva di Wall Street (Dow Jones +0,77% a 45’621,29 punti, Nasdaq +0,98% a 21’707,69 punti) e guarda anche all’andamento delle piazze asiatiche, a partire da Tokyo (Nikkei +1,03% a 43’018,75 punti).

I corsi continuano a essere sostenuti dalla speranza di un abbassamento dei tassi d’interesse da parte della Federal Reserve, che ha trovato nuova linfa ieri in deboli dati congiunturali americani. Vi è quindi grande attesa per il rapporto mensile sul mercato del lavoro che sarà pubblicato nel pomeriggio. La Fed aggiornerà il 17 settembre sulla sua politica monetaria: se procederà a un taglio del costo del denaro sarà il primo quest’anno, ma forse non l’ultimo.

Sul fronte interno avanza Roche (+0,22%) dopo dati clinici positivi relativi al suo farmaco oftalmico Vabysmo. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Sonova (+0,55%), mentre il meno convincente appare Givaudan (-0,29%).

Nel mercato allargato Temenos (dato non ancora disponibile) ha annunciato la partenza immediata del suo Ceo Jean-Pierre Brulard, senza fornire indicazioni precise sui motivi che hanno portato il dirigente a farsi da parte. Il presidente della direzione di Comet (dato non ancora disponibile) Stephan Haferl ha da parte sua affermato di prevedere un miglioramento della situazione nel settore dei semiconduttori all’inizio dell’anno prossimo.

