Borsa svizzera: apre in rialzo

Keystone-SDA

La borsa svizzera apre in rialzo l'ultima seduta della settimana: alle 09.03 l'indice dei valori guida SMI segnava 11'885,36 punti, in progressione dello 0,30% rispetto a ieri.

(Keystone-ATS) Il mercato prende atto della chiusura contrastata di Wall Street (Dow Jones -0,51% a 43’968,64 punti, Nasdaq +0,35% a 21’242,70 punti) e guarda anche all’andamento delle piazze asiatiche, a partire da Tokyo (Nikkei +1,85% a 41’820,48 punti).

Alla luce dei dazi del 39% imposti alla Svizzera dagli Stati Uniti il listino elvetico sta mostrando una solidità che ha sorpreso taluni esperti. Va comunque ricordato che nell’SMI sono presenti aziende con un’elevata capitalizzazione di mercato, che sono solo marginalmente interessate dalle barriere doganali, poiché producono già sul territorio statunitense. Inoltre resta la speranza che Berna riesca a negoziare un’aliquota più bassa. Se invece le elevate tariffe dovessero rimanere in vigore a lungo stando agli specialisti anche il mercato azionario dovrà tenere conto in misura crescente dell’impatto negativo sull’economia elvetica.

A livello di singoli titoli scende Roche (-0,84%), dopo un cambiamento di raccomandazione di Morgan Stanley. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Swisscom (+1,04%), mentre il meno convincente appare Swiss Re (-1,36%).

Nel mercato allargato DocMorris (-1,64%) soffre per i problemi della prescrizione elettronica dei medicinali in Germania. Mobimo (-0,08%) ha pubblicato i risultati semestrali.