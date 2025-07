Borsa svizzera: apre in rialzo

Keystone-SDA

La borsa svizzera apre in rialzo la seduta di metà settimana: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 12'000,77 punti, in progressione dello 0,90% rispetto a ieri.

(Keystone-ATS) Il mercato prende atto della chiusura contrastata di Wall Street (Dow Jones +0,40% a 44’502,44 punti, Nasdaq -0,39% a 20’892,69 punti, nuovo record) e guarda anche all’andamento delle piazze asiatiche, a partire da Tokyo (Nikkei +3,51% a 41’171,32 punti).

La notizia del giorno è rappresentata dall’accordo commerciale fra Stati Uniti e Giappone, in base al quale Tokyo ha accettato dazi del 15% e di investire 550 miliardi di dollari nell’economia americana. Il passo avanti nello spinoso dossier delle barriere doganali viene accolto favorevolmente dagli investitori, che sperano in uno sblocco della situazione anche in relazione all’Unione europea e alla Svizzera.

Sul fronte interno al centro dell’attenzione figura Lonza (dato non ancora disponibile), che ha presentato risultati semestrali in netta crescita. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Alcon (+1,51%), mentre il meno convincente appare Givaudan (-0,33%).

Nel mercato allargato hanno informato sull’andamento degli affari numerose aziende, fra le quali VAT (-1,92%), Temenos (dato non ancora disponibile) e EFG International (+2,36%).