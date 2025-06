Borsa svizzera: apre in rialzo

Keystone-SDA

La borsa svizzera apre in lieve rialzo la seduta di metà settimana: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 12'245,72 punti, in progressione dello 0,05% rispetto a ieri.

(Keystone-ATS) Il mercato prende atto della chiusura positiva di Wall Street (Dow Jones +0,51% a 42’519,64 punti, Nasdaq +0,81% a 19’398,96 punti) e guarda anche all’andamento delle piazze asiatiche, a partire da Tokyo (Nikkei +0,80% a 37’747,45 punti).

I corsi riflettono l’ottimismo riguardo agli ultimi dati sull’impiego negli Stati Uniti, che sono apparsi robusti, malgrado i rischi generati dalla politica doganale del presidente americano Donald Trump. Vi è quindi grande attesa per conoscere il rapporto mensile sul mercato del lavoro che sarà diffuso venerdì. In primo piano rimangono inoltre le controversie commerciali, con i nuovi dazi Usa del 50% su acciaio e alluminio entrati in vigore oggi.

Sul fronte interno Sika (+0,71%) ha annunciato un’acquisizione in Canada. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Partners Group (+0,74%), mentre il meno convincente appare Lonza (-0,39%).

Nel mercato allargato l’attenzione è rivolta a SGS (+0,40%), che ha rilevato un operatore canadese attivo nel campo dei servizi di sicurezza.