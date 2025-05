Borsa svizzera: apre in rialzo

Keystone-SDA

La borsa svizzera apre in rialzo la prima seduta della settimana: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 12'305,56 punti, in progressione dello 0,88% rispetto a venerdì.

(Keystone-ATS) Il mercato prende atto della chiusura debole di venerdì a Wall Street (Dow Jones -0,61% a 41’603,07 punti, Nasdaq -1,00% a 18’737,21 punti) e guarda anche all’andamento odierno delle piazze asiatiche, a partire da Tokyo (Nikkei +1,00% a 37’531,53 punti).

Il clima generale benefica dell’annuncio del presidente americano Donald Trump di un’estensione dell’esenzione dei dazi al 50% sui prodotti dell’Unione europea, ventilati a partire dal primo giugno: ci sarà ora tempo sino al 9 luglio per trattare. Diversi esperti rimangono convinti che per evitare danni economici le parti troveranno un’intesa: ma l’incertezza rimane elevata.

Oggi è attesa peraltro una giornata abbastanza tranquilla, complice il fatto che alle borse di Wall Street e Londra non vi saranno contrattazioni: la prima resta chiusa per la festività del Memorial Day, la seconda per lo Spring Bank Holiday.

Sul fronte interno va segnalato che UBS (+1,30%) ha completato un programma di riacquisto di azioni per 1,7 miliardi di franchi lanciato l’anno scorso. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Logitech (+2,23%), mentre il meno convincente appare Swisscom (invariata). Poco movimento è al momento in atto nel mercato allargato.