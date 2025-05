Borsa svizzera: apre in rialzo

Keystone-SDA

La borsa svizzera apre in rialzo la penultima seduta della settimana: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 12'144,29 punti, in progressione dello 0,25% rispetto a ieri.

2 minuti

(Keystone-ATS) Il mercato prende atto della chiusura positiva di Wall Street (Dow Jones +0,70% a 41,113,97 punti, Nasdaq +0,27% a 17’738,16 punti) e guarda anche all’andamento delle piazze asiatiche, a partire da Tokyo (Nikkei +0,41% a 36’928,63 punti).

I corsi beneficiano dell’allentamento della tensione sul fronte commerciale, dopo le ultime dichiarazioni del presidente americano Donald Trump che lasciano presagire la firma di un accordo con il Regno Unito. Importanti vengono anche considerati i colloqui ad alto livello fra Washington e Pechino che si terranno nel fine settimana a Ginevra.

Nel frattempo come era nelle previsioni la Federal Reserve americana ha mantenuto fermi i tassi d’interesse. L’istituto ha lodato la tenuta dell’economia statunitense, ma ha messo in guardia da un possibile aumento dei rischi di stagflazione. Vista l’incertezza della situazione la banca ha optato per un atteggiamento attendista.

Sul fronte interno i riflettori sono puntati su Zurich (+0,47%) e su Swisscom (-1,74%), che hanno pubblicato i risultati trimestrali. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Logitech (+2,15%), mentre il meno convincente appare Roche (-0,90%).

Nel mercato allargato l’attenzione è concentrata su Adecco (+1,83%), che ha reso noto un fatturato in calo nei primi tre mesi. Anche Valiant (+1,12%) ha informato sull’andamento degli affari.