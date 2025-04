Borsa svizzera: apre in rialzo

Keystone-SDA

La borsa svizzera apre in rialzo la seconda seduta della settimana: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 12'727,02 punti, in progressione dell'1,02% rispetto a ieri.

1 minuto

(Keystone-ATS) Il mercato prende atto della chiusura contrastata, ma in forte recupero rispetto ai minimi di giornata, di Wall Street (Dow Jones +1,00% a 42’001,76 punti, Nasdaq -0,14% a 17’299,29 punti) e guarda anche all’andamento delle piazze asiatiche, con Tokyo ferma sul posto (Nikkei +0,02% a 35’624,48 punti).

Dopo aver ieri perso quasi il 2% il mercato elvetico attende con ansia l’annuncio sui dazi del presidente americano Donald Trump, che dovrebbe arrivare domani o magari nella serata di oggi. Si tratterà di nuovi balzelli, dopo quelli sull’acciaio e sull’alluminio. In primo piano, in Svizzera come in altri paesi, figura inoltre la pubblicazione degli indici dei responsabili degli acquisti, che potrebbero fornire preziose indicazioni sull’andamento economico.

A livello di singoli titoli sorvegliata speciale è Richemont (+1,18%), nel giorno dell’inizio a Ginevra del salone orologiero. “Watches and Wonders”. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è UBS (+1,75%), mentre il meno convincente appare Givaudan (+0,32%).