Borsa svizzera: apre in rialzo

Keystone-SDA

La borsa svizzera apre in rialzo la seconda seduta della settimana: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 13'095,25 punti, in progressione dello 0,28% rispetto a ieri.

(Keystone-ATS) Gli investitori prendono atto della chiusura positiva di Wall Street (Dow Jones +0,85% a 41’841,63 punti, Nasdaq +0,31% a 17’808,66 punti) e guardano anche all’andamento delle piazze asiatiche, a partire da Tokyo (Nikkei +1,20% a 37’845,42 punti).

I mercati si confermano in recupero sulla scia degli ultimi deboli dati congiunturali americani, che ravvivano le speranze di un taglio dei tassi d’interesse da parte dalla Federal Reserve: probabilmente non già domani, ma forse nelle riunioni successive. Nello stesso ambito vi è anche attesa per gli orientamenti della Banca nazionale svizzera (BNS), che saranno comunicati giovedì.

Sul fronte interno arrivano novità da Kühne+Nagel (+0,71%), che aprirà un centro logistico in Texas. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Swiss Re (+0,59%), mentre il meno convincente appare Roche (-0,18%).

Nel mercato allargato Julius Bär (+1,04%) ha fatto sapere che aprirà una filiale a Milano, mentre DKSH (+0,56) ha annunciato l’acquisizione di una società taiwanese. Ems-Chemie (dato non ancora disponibile) potrebbe soffrire per un cambiamento di raccomandazione operato da Cheuvreux.