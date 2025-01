Borsa svizzera: apre in rialzo

Keystone-SDA

La borsa svizzera apre in rialzo la penultima seduta della settimana: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 12'545,91 punti, in progressione dello 0,12% rispetto a ieri.

1 minuto

(Keystone-ATS) Gli investitori prendono atto della chiusura negativa di Wall Street (Dow Jones -0,31% a 44’713,52 punti, Nasdaq -0,51% a 19’632,32 punti) e guardano anche all’andamento delle piazze asiatiche, Tokyo in primis (Nikkei +0,25% a 39’513,97 punti).

Come ampiamente previsto la Federal Reserve ha lasciato invariati i tassi: il presidente Jerome Powell ha prospettato un futuro taglio, sottolineando comunque che non vi è necessità di agire in fretta. In materia di politica monetaria l’attenzione si sposta ora sulla Banca centrale europea (Bce), che renderà note le sue decisioni nel pomeriggio: il mercato si aspetta una riduzione del costo del denaro di un quarto di punto. In primo piano vi sono anche i risultati dei grandi gruppi americani come Microsoft, Meta e Tesla, che non si sono sempre rivelati brillanti.

Sul fronte interno i riflettori sono puntati su Roche (-1,18%) e su ABB (+1,64%), che hanno presentato i conti 2024. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Lonza (+1,31%), mentre il meno convincente appare Swisscom (-0,48%).

Nel mercato allargato Swatch (dato non ancora disponibile) ha diffuso dati su vendite e profitti inferiori ai pronostici. Anche Bucher (+2,02%) ha informato sull’andamento degli affari.