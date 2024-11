Borsa svizzera: apre in rialzo

La borsa svizzera apre in rialzo la seduta di metà settimana: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 11'619,79 punti, in progressione dello 0,68% rispetto a ieri.

(Keystone-ATS) Gli investitori prendono atto della chiusura contrastata di Wall Street (Dow Jones -0,28% a 43’268,94 punti, Nasdaq +1,04% a 18’987,47 punti) e guardano anche all’andamento delle piazze asiatiche, Tokyo in primis (Nikkei -0,16% a 38’352,34 punti).

Il mercato cerca un recupero, dopo aver subito ieri una contrazione sulla scia dei timori di un’ulteriore escalation del conflitto in Ucraina. Ma l’evento principale della giornata si svolgerà quando in Europa le contrattazioni saranno già concluse: si tratta della pubblicazione dei risultati del colosso tecnologico americano Nvidia, cifre che potrebbero muovere in un senso o nell’altro le piazze di tutto il mondo.

A livello di singoli titoli si sta mettendo in mostra Holcim (+2,46%), favorita da una raccomandazione di JPMorgan. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Lonza (+1,56%), mentre il meno convincente appare Kühne+Nagel (-0,06%).

Nel mercato allargato gli occhi sono puntanti su Baloise (+0,42%) e su EFG International (dato non ancora disponibile), che hanno informato sull’andamento degli affari. SGS (+0,62) ha tenuto la giornata degli investitori, confermando gli obiettivi annuali a medio termine.