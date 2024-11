Borsa svizzera: apre in rialzo

Keystone-SDA

La borsa svizzera apre in rialzo la seconda seduta della settimana: alle 09.03 l'indice dei valori guida SMI segnava 11'861,38 punti, in progressione dello 0,12% rispetto a ieri.

(Keystone-ATS) Il mercato prende atto della chiusura euforica di Wall Street (Dow Jones +3,57% a 43’729,93 punti, Nasdaq +2,95% a 18’983,46 punti) e guarda anche all’andamento delle piazze asiatiche, Tokyo in primis (Nikkei -0,25% a 39’381,41 punti).

Le borse europee hanno chiuso ieri in ribasso, sulla scia dei timori riguardo all’impatto sul vecchio continente delle prospettate politiche del nuovo presidente americano Donald Trump. Non pochi osservatori sottolineano il rischio di una guerra commerciale.

Al centro dell’attenzione oggi vi sarà la decisione della Federal Reserve sui tassi, che giungerà in serata: gli economisti scommettono su un taglio di 0,25 punti percentuali. Secondo gli esperti è improbabile che la vittoria elettorale di Trump influisca sugli orientamenti immediati dell’istituto: essa potrebbe però avere un impatto sulla politica monetaria nel medio termine. Si teme infatti che i provvedimenti del nuovo governo statunitense possano alimentare nuovamente l’inflazione.

Scarso impatto sui mercati dovrebbe invece avere la fine del governo con coalizione semaforo in Germania.

A livello di singoli titoli sotto pressione potrebbe essere Swiss Re (dato non ancora disponibile), che ha proceduto ad accantonamenti per le sue attività americane. Zurich (+1,11%) ha da parte sua presentato risultati in crescita. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Logitech (+1,23%), mentre il meno convincente appare Lonza (-0,58%).

Nel mercato allargato gli sguardi sono puntanti su AMS Osram (+0,48%) e su Valiant (+0,80%), che hanno informato sull’andamento degli affari.