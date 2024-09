Borsa svizzera: apre in rialzo

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) La borsa svizzera apre in rialzo la quarta seduta della settimana: alle 09.05 l’indice dei valori guida SMI segnava 12’257,22 punti, in progressione dello 0,90% rispetto a ieri.

Gli investitori prendono atto della chiusura debole di Wall Street (Dow Jones -0,70% a 41’914,75 punti, Nasdaq +0,04% a 18’082,21 punti), ma guardano anche all’andamento delle piazze asiatiche, con Tokyo in grande spolvero sulla scia della debolezza dello yen (Nikkei +2,79% a 38’925,63 punti).

L’appuntamento del giorno è fissato per le 09.30, quando la Banca nazionale svizzera (BNS) renderà note le sue decisioni sul tasso guida: è atteso un taglio di 25 punti base all’1,00%, ma una sorpresa da 50 punti base non viene totalmente esclusa. In seguito vi sarà l’ultima conferenza stampa dell’uscente presidente della direzione Thomas Jordan.

A livello di singoli titoli, in una giornata peraltro poco carica di novità aziendali Roche (+1,03%) viene favorita da una raccomandazione di Vontobel. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Richemont (+3,87%), mentre il meno convincente è Zurich (+0,19%). Nel mercato allargato si sta al momento muovendo poco.