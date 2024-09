Borsa svizzera: apre in rialzo

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) La borsa svizzera apre in rialzo la quarta seduta della settimana: alle 09.10 l’indice dei valori guida SMI segnava 12’080,30 punti, in progressione dello 0,82% rispetto a ieri.

Gli investitori prendono atto della chiusura debole di Wall Street (Dow Jones -0,25% a 41’503,10 punti, Nasdaq -0,31% a 17’573,30 punti), ma guardano anche all’andamento ben più tonico delle piazze asiatiche, con Tokyo molto positiva (Nikkei +2,13% a 37’155,33 punti).

La decisione della Federal Reserve di tagliare i tassi d’interesse di 0,5 punti percentuali è stata bene accolta, tanto più che è stato prospettato un ulteriore abbassamento di mezzo punto entro la fine dell’anno. Questo nel quadro di un’economia che rimane peraltro forte, ha assicurato il presidente dell’istituto, Jerome Powell. Un abbassamento del costo del denaro senza una recessione è lo scenario preferito dai mercati finanziari.

Sul fronte interno osservata speciale è Roche (+0,63%), che ha presentato dati clinici positivi riguardo al suo anti-influenzale Xofluza. Richemont (+1,23%) avanza malgrado da oggi sia scambiata senza la cedola del dividendo. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Partners Group (+1,97%), mentre il meno convincente è Swisscom (-0,09%).

Nel mercato allargato gli occhi sono puntati su Swatch (+2,84%), dopo gli ultimi dati sulle esportazioni orologiere. Basilea (dato non ancora disponibile) ha ottenuto negli Usa finanziamenti pubblici per sviluppare nuovi antimicotici e antibiotici. Komax (dato non ancora disponibile) potrebbe approfittare di un giudizio di UBS.