Borsa svizzera: apre in rialzo

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) La borsa svizzera apre in positivo l’ultima seduta settimanale: alle 09.20 l’indice dei valori guida SMI segnava 12’064,49 punti, in rialzo dello 0,69% rispetto a ieri.

Gli investitori prendono atto della chiusura positiva di Wall Street, dove il Dow Jones è salito dello 0,58% a 41’097,04 punti, il Nasdaq dell’1% a 17’569,68 punti e lo S&P 500 ha messo a segno un progresso dello 0,75% a 5’595,77 punti.

Per quanto riguarda i mercati asiatici, le borse cinesi hanno concluso la settimana con una seduta in brusca correzione: l’indice Composite di Shanghai ha perso lo 0,48%, a 2’704,09 punti, mentre quello di Shenzhen l’1,08%, a quota 1’476,26. Durante un simposio il presidente Xi Jinping ha esortato un maggiore impegno per raggiungere gli obiettivi annuali di sviluppo economico e sociale della Cina, tra le aspettative che siano necessari altri passaggi per rafforzare la debole e incerta ripresa. Sempre nel continente orientale, cifre rosse anche per la borsa di Tokyo: il listino di riferimento Nikkei ha ceduto lo 0,68% a quota 36’581,76, con una perdita di 251 punti.

In Europa, invece, si è assistito a un avvio di seduta poco mosso, con Parigi che guadagnava lo 0,09%, Francoforte lo 0,15% e Londra lo 0,03%. In leggero rialzo anche Milano (+0,13%).