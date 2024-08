Borsa svizzera: apre in rialzo

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) La borsa svizzera apre in rialzo la penultima seduta della settimana: alle 09.10 l’indice dei valori guida SMI segnava 12’092,79 punti, in progressione dello 0,17% rispetto a ieri.

Il mercato prende atto della chiusura positiva di Wall Street (Dow Jones +0,61% a 40’008,39 punti, Nasdaq +0,03% a 17’192,60 punti) e guarda anche all’andamento delle piazze asiatiche, Tokyo in primis (Nikkei +0,78% a 36’726,64 punti).

I corsi sono sostenuti dal calo dell’inflazione negli Stati Uniti, che potrebbe aprire la strada a un taglio dei tassi d’interesse da parte della Federal Reserve. Un passo che non pochi esperti ritengono necessario per evitare che l’economia debba affrontare seri problemi congiunturali.

Sul fronte interno i riflettori sono puntati su Geberit (-3,82%), che ha presentato i risultati semestrali. Acquisti sono segnalati su UBS (+0,83%), che ieri aveva guadagnato il 5% sulla scia dei trimestrali. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Alcon (+0,72%), mentre il meno convincente appare Swisscom (invariata).

Nel mercato allargato hanno informato sull’andamento degli affari Phoenix Mecano (dato non ancora disponibile), Schlatter (dato non ancora disponibile) ed Elma (dato non ancora disponibile).