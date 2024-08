Borsa svizzera: apre in rialzo

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) La borsa svizzera ha iniziato in rialzo la seduta odierna, l’ultima di una settimana tribolata. Alle 09.20, l’indice principale SMI guadagnava lo 0,15% a 11’844,82 punti.

Sui mercati si sta allentando la tensione, dopo un inizio settimana da incubo, grazie all’allontanarsi lo spettro della recessione negli Stati Uniti. Per quanto riguarda le principali piazze del Vecchio Continente, avvio positivo per Parigi (+0,17%) e Milano (+0,23%), poco variate Londra (+0,03%) e Francoforte (-0,04%).

Ieri sera Wall Street ha chiuso le contrattazioni in territorio positivo. Il Dow Jones è salito dell’1,76% a 39’446,49 punti, il Nasdaq del 2,87% a 16’660,02 punti, mentre lo S&P 500 ha messo a segno una progressione del 2,30%, la maggiore dal novembre 2022, a 5319,31 punti.

In scia a questo rialzo, bene pure le borse asiatiche in mattinata, con Tokyo che ha chiuso in crescita dello 0,56%. Deboli solo quelle cinesi, dopo i dati dell’inflazione e dei prezzi alla produzione.

A livello di dati macroeconomici, oggi, dopo l’indice dei prezzi in Germania, in arrivo l’inflazione dell’Italia e il tasso di disoccupazione della Francia.