Borsa svizzera: apre in rialzo

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) La borsa svizzera apre in rialzo l’ultima seduta della settimana: alle 09.10 l’indice dei valori guida SMI segnava 12’295,69 punti, in progressione dello 0,33% rispetto a ieri.

Il mercato prende atto della chiusura contrastata di Wall Street (Dow Jones +0,08% a 39’753,75 punti, Nasdaq -1,95% a 18’283,41 punti) e guarda anche all’andamento delle piazze asiatiche, con Tokyo molto negativa (Nikkei -2,45% a 41’190,68 punti).

Dopo una fase di crescita, che ha portato l’SMI a sfiorare ieri il massimo annuale sulla scia di dati dell’inflazione americana migliori del previsto, torna a farsi strada una certa prudenza. In vista del fine settimana gli investitori preferiscono procedere con i piedi di piombo, in attesa anche di diversi indicatori macroeconomici che saranno pubblicati in giornata sia in Europa che negli Stati Uniti.

Partners Group (+0,29%) ha presentato i dati sui fondi in gestione nel primo semestre. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Alcon (+0,99%), mentre il meno convincente appare Swiss Life (-0,24%). Nel mercato allargato i riflettori sono puntati su Ems-Chemie (-5,31%), che nella prima parte dell’anno ha visto calare il fatturato, ma aumentare i profitti.