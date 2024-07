Borsa svizzera: apre in rialzo

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) La borsa svizzera apre in rialzo la seduta di metà settimana: alle 09.10 l’indice dei valori guida SMI segnava 12’077,45 punti, in progressione dello 0,33% rispetto a ieri.

Il mercato prende atto della chiusura debole di Wall Street (Dow Jones -0,13% a 39’291,97 punti, Nasdaq +0,14% a 18’429,29 punti) e guarda anche all’andamento delle piazze asiatiche, Tokyo in primis (Nikkei +0,61% a 41’831,99 punti).

In una giornata povera di spunti l’attenzione degli investitori è rivolta alle dichiarazioni del presidente della Federal Reserve Jerome Powell davanti a una commissione del senato americano: il 71enne ha detto che servono altri segnali positivi per cominciare ad abbassare i tassi, ma nel contempo ha sottolineato che una politica monetaria troppo restrittiva potrebbe indebolire la congiuntura. Cresce quindi l’attesa degli operatori per conoscere gli ultimi dati sull’inflazione negli Usa, che saranno diffusi domani.

Sul fronte interno scarseggiano le notizie concernenti i titoli principali: fra i valori SMI il più ispirato è Partners Group (+0,725), mentre il meno convincente appare Logitech (-1,22%). Nel mercato allargato va segnalata Siegfried (+0,41%), che ha trovato un nuovo Ceo, non ché Adecco (+1,49%), che in autunno tornerà nell’indice SLI, al posto dell’azione al portatore di Roche (+0,15%).