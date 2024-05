Borsa svizzera: apre in rialzo

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) La borsa svizzera apre in positivo l’ultima seduta della settimana: poco dopo le 09.25 l’indice dei valori guida SMI segnava 11’921,56 punti, in rialzo dello 0,44% rispetto a ieri.

L’SMI ha continuato la tendenza del giorno precedente. Sebbene l’indice sia attualmente in leggero calo su base settimanale, la sua performance a maggio rimane chiaramente positiva. Nelle prime tre settimane del mese, l’indice dei valori guida ha guadagnato più di 800 punti, superando la soglia dei 12’000 per la prima volta in due anni.

Il mercato svizzero prende atto della chiusura negativa di Wall Street (Dow Jones 0,86% a 38’1111,48 punti, Nasdaq -1,08% a 16’737,08 punti) e guarda anche all’andamento delle piazze asiatiche, con la chiusura della borsa di Tokyo in rialzo (Nikkei +1,14% a 38’487,90 punti).

L’avvio positivo della borsa elvetica segue quanto verificatosi ad esempio a Milano, dove Piazza affari si è aperta positivamente oggi, con il primo indice Ftse Mib in crescita dello 0,24%. Gli altri mercati azionari del Vecchio continente hanno avviato la giornata senza una direzione: Londra ha aperto in crescita dello 0,1%, con Parigi, Amsterdam e Madrid piatti. In calo dello 0,1% Francoforte.