Borsa svizzera: apre in rialzo

2 minuti

(Keystone-ATS) La borsa svizzera apre in rialzo la seduta di metà settimana: alle 09.05 l’indice dei valori guida SMI segnava 11’806,52 punti, in progressione dello 0,33% rispetto a ieri.

Gli investitori prendono atto della chiusura positiva di Wall Street (Dow Jones +0,32% a 39’558,11 punti, Nasdaq +0,75% a 16,511,18 punti) e guardano anche all’andamento delle piazze asiatiche, con Tokyo poco mossa (Nikkei +0,08% a 38’385,73 punti).

Vi è grande attesa per i dati sull’inflazione negli Stati Uniti, previsti per questo pomeriggio: gli operatori sperano che possano fornire indicazioni sulla futura politica monetaria della Federal Reserve. Ieri il presidente della banca centrale Jerome Powell ha peraltro ribadito di non avere fretta nell’abbassare il costo del denaro.

In una giornata che si presenta per il resto povera di spunti i riflettori in Svizzera sono puntati su Logitech (+0,62%), che propone un aumento di dividendo, e su Roche (+0,40%), dopo il via libera dalla Food and Drug Administration (FDA) statunitense alla commercializzazione di un test che consente l’autodiagnosi del papillomavirus umano (HPV). Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Lonza (+0,91%), mentre il meno convincente appare Nestlé (-0,13%).

Nel mercato allargato SoftwareOne (dato non ancora disponibile) e Lastminute.com (dato non ancora disponibile) hanno informato sull’andamento degli affari. Landis +Gyr (dato non ancora disponibile) potrebbe beneficiare di un giudizio di JPMorgan.