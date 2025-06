Borsa svizzera: apre in rialzo (SMI +1,70%)

Keystone-SDA

La Borsa svizzera apre la sua seduta odierna in rialzo dopo le dichiarazioni del presidente USA Donald Trump e una possibile tregua in Medio Oriente: alle 09:10 l'indice dei valori guida SMI segnava 12'056,00 punti, in rialzo dell'1,70% rispetto a ieri.

(Keystone-ATS) Avvio positivo anche per i principali mercati europei sulla scia degli sviluppi del conflitto tra Israele e Iran dopo 12 giorni di guerra. Nei primi minuti di scambi Francoforte segnava +1,90%, Parigi registrava +1,58%, Londra avanzava dello 0,67% e Madrid vantava un progresso dell’1,55%. A Milano, l’indice Ftse Mib guadagnava l’1,58%.

Sulla piazza asiatica, a Tokyo il Nikkei 225 ha terminato le contrattazioni in rialzo dell’1,16% a 38’800 punti. Ieri Wall Street ha chiuso la sua seduta in verde. Il Dow Jones è avanzato dello 0,89% a 42’581,78 punti, il Nasdaq ha guadagnato lo 0,94% a 19’630,97 punti e l’S&P 500 lo 0,96% a 6’025,17 punti.