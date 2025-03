Borsa svizzera: apre in positivo

Keystone-SDA

La borsa svizzera ha iniziato la prima seduta settimanale con il segno più. Alle 09.20 circa, l'indice principale SMI guadagnava rispetto a venerdì lo 0,16% a 13'097,16 punti.

1 minuto

(Keystone-ATS) Per quanto riguarda le principali piazze del Vecchio Continente, pochi minuti dopo l’avvio delle contrattazioni Parigi saliva dello 0,55% a 8165,29 punti, Francoforte dello 0,64% a 23’155,39 e Milano dello 0,10% a 38’631,84. Londra perdeva invece lo 0,20% a 8662,28 punti.

Dal canto loro, le borse asiatiche hanno chiuso in ordine sparso, dopo che i dati, divulgati ieri, sull’inflazione cinese di febbraio, in calo oltre le attese (-0,7%), hanno evidenziato come su Pechino restino forti le pressioni deflazionistiche. Tokyo termina in rialzo dello 0,38%, mentre Shanghai cede lo 0,19% e Shenzhen marcia sul posto (+0,01%).

Per quanto riguarda gli Usa, gli investitori restano preoccupati per la tenuta dell’economia americana. I dati deludenti della scorsa settimana sul mercato del lavoro, con la disoccupazione salita al 4,1%, i tagli dei dipendenti pubblici e le incertezze legate alla politica tariffaria del presidente Donald Trump, stanno alimentando l’avversione al rischio dei mercati. Mercoledì sono attese le più recenti cifre relative all’inflazione a stelle e strisce.