Borsa svizzera: apre in lieve ribasso

La borsa svizzera apre in lieve ribasso l'ultima seduta della settimana: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 12'191,85 punti, in flessione dello 0,22% rispetto a ieri.

(Keystone-ATS) Il mercato prende atto della chiusura positiva di Wall Street (Dow Jones +0,16% a 45’636,90 punti, Nasdaq +0,53% a 21’705,16 punti) e guarda anche all’andamento delle piazze asiatiche, a partire da Tokyo (Nikkei -0,26% a 42’718,47 punti).

Gli investitori attendono con trepidazione la pubblicazione negli Stati Uniti, nel corso del pomeriggio, dell’indice dei prezzi PCE (Personal Consumption Expenditures), quello preferito dalla Federal Reserve. Viene considerato determinante per cercare di prevedere le prossime mosse della banca centrale in materia di tassi d’interesse.

Sempre nella seconda parte della giornata saranno diffusi anche altri dati congiunturali americani. Un certo interesse potrebbero suscitare anche le prime indicazioni sull’inflazione in Germania. Per il resto l’attualità langue.

Sul fronte interno al centro dell’attenzione figura Amrize (+0,62%), al centro di una mini-offerta da parte della società d’investimento canadese TRC Capital Investment Corporation, specializzata in questo genere di operazioni. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Sonova (+0,30%), mentre il meno convincente appare UBS (-0,49%).

Scarso movimento viene ravvisato nel mercato allargato.

