Borsa svizzera: apre in lieve ribasso

Keystone-SDA

La borsa svizzera apre in lieve ribasso la penultima seduta della settimana: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 12'203,40 punti, in flessione dello 0,04% rispetto a ieri.

(Keystone-ATS) Il mercato prende atto della chiusura positiva di Wall Street (Dow Jones +0,30% a 44’156,73 punti, Nasdaq +1,28% a 20’009,34 punti) e guarda anche all’andamento delle piazze asiatiche, Tokyo in primis (Nikkei +0,79% a 39’958,87 punti).

Gli investitori si trovano presi fra due tendenze contrapposte: da una parte c’è chi invita alla prudenza a consiglia di aspettare le prime mosse concrete del nuovo presidente americano Donald Trump in materia di dazi. Dall’altra vi sono coloro che ritengono che le politiche del 78enne stimoleranno l’economia americana, con effetti a cascata sugli utili aziendali. Secondo gli ottimisti significativo è per esempio il fatto che Trump questa settimana abbia parlato di di un aumento dei dazi del 10% sui prodotti cinesi, valore lontano dal 60% minacciato in campagna elettorale.

A livello di singoli titoli i riflettori sono puntati su Logitech (+2,05%), interessata da una raccomandazione di Morgan Stanley. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Kühne+Nagel (+0,78%), mentre il meno convincente appare Sonova (-0,57%).

Nel mercato allargato in primo piano figurano Huber+Suhner (+0,89%) e Autoneum (+1,08%), che hanno informato sull’andamento degli affari. Dopo aver perso ieri l’8% Barry Callebaut (-2,47%) fa fatica a stabilizzarsi: Vontobel, Kepler Cheuvreux e Barclays hanno ridotto l’obiettivo di corso in seguito agli ultimi dati sulle vendite.