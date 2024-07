Borsa svizzera: apre in lieve ribasso

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) La borsa svizzera apre in lieve ribasso la seconda seduta della settimana: alle 09.10 l’indice dei valori guida SMI segnava 12’288,56 punti, in flessione dello 0,07% rispetto a ieri.

Il mercato osserva la chiusura positiva di Wall Street (Dow Jones +0,32% a 40’415,44 punti, Nasdaq +1,58% a 18’007,57 punti) e guarda anche all’andamento delle piazze asiatiche, con Tokyo quasi ferma (Nikkei -0,01% a 39’594,39 punti).

Dopo aver ormai preso atto dei cambiamenti nella corsa alle elezioni presidenziali statunitensi gli investitori tornano a concentrarsi sui risultati aziendali: la relativa stagione è in pieno svolgimento, sia negli Usa che in Svizzera. Sullo sfondo rimane sempre presente anche il tema della politica monetaria, con l’attenzione molto vigile in vista dei prossimi passi delle banche centrali.

Sul fronte interno gli occhi sono puntati su Kühne+Nagel (+1,21%), Givaudan (-6,42%) e Logitech (+2,13%), che hanno informato sull’andamento degli affari. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è ABB (+0,95%), mentre il meno convincente appare Nestlé (-0,28%).

Nel mercato allargato l’attenzione è concentrata su Julius Bär (+1,20%), che ha trovato un nuovo Ceo nella persona di Stefan Bollinger: subentra a Philipp Rickenbacher, dimessosi in febbraio dopo le massicce svalutazioni legate al tracollo dell’impero immobiliare Signa. Lindt & Sprüngli (+1,28%) ha diffuso i dati relativi al primo semestre.