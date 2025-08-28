Borsa svizzera: apre in lieve rialzo
La borsa svizzera apre in lieve rialzo la penultima seduta della settimana: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 12'210,47 punti, in progressione dello 0,07% rispetto a ieri.
(Keystone-ATS) Il mercato prende atto della chiusura positiva di Wall Street (Dow Jones +0,32% a 45’565,23 punti, Nasdaq +0,21% a 21’590,14 punti) e guarda anche all’andamento delle piazze asiatiche, a partire da Tokyo (Nikkei +0,70% a 42’817,61 punti).
I tanto attesi risultati pubblicati ieri sera dal gigante statunitense dei semiconduttori Nvidia non hanno fornito impulsi significativi: malgrado i persistenti problemi sul mercato cinese il gruppo continua a crescere rapidamente.
L’attualità odierna appare sostanzialmente scarsa. L’attenzione si sposta così già verso la giornata di domani, quando negli Stati Uniti sarà reso noto il rincaro misurato dall’indice PCE, quello preferito dalla Federal Reserve.
Sul fronte interno sale Logitech (+0,31%), favorita dall’aumento di obiettivo di corso deciso da Vontobel. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Swiss Life (+0,52%), mentre il meno convincente appare Alcon (-0,52%).
Nel mercato allargato SoftwareOne (+2,15%) ha informato sull’andamento degli affari, mentre Georg Fischer (+1,35%) beneficia di un commento di Oddo.