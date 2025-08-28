La televisione svizzera per l’Italia

Borsa svizzera: apre in lieve rialzo

Keystone-SDA

La borsa svizzera apre in lieve rialzo la penultima seduta della settimana: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 12'210,47 punti, in progressione dello 0,07% rispetto a ieri.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Il mercato prende atto della chiusura positiva di Wall Street (Dow Jones +0,32% a 45’565,23 punti, Nasdaq +0,21% a 21’590,14 punti) e guarda anche all’andamento delle piazze asiatiche, a partire da Tokyo (Nikkei +0,70% a 42’817,61 punti).

I tanto attesi risultati pubblicati ieri sera dal gigante statunitense dei semiconduttori Nvidia non hanno fornito impulsi significativi: malgrado i persistenti problemi sul mercato cinese il gruppo continua a crescere rapidamente.

L’attualità odierna appare sostanzialmente scarsa. L’attenzione si sposta così già verso la giornata di domani, quando negli Stati Uniti sarà reso noto il rincaro misurato dall’indice PCE, quello preferito dalla Federal Reserve.

Sul fronte interno sale Logitech (+0,31%), favorita dall’aumento di obiettivo di corso deciso da Vontobel. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Swiss Life (+0,52%), mentre il meno convincente appare Alcon (-0,52%).

Nel mercato allargato SoftwareOne (+2,15%) ha informato sull’andamento degli affari, mentre Georg Fischer (+1,35%) beneficia di un commento di Oddo.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR